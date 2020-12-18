Телестройка прекращает свое существование на канале из-за низких рейтингов

Телепроект "Дом-2" закрывается после 16 лет эфира. Причиной стала потеря рекламодателей. Последний выпуск выйдет в эфир 30 декабря. Информацию о прекращении реалити-шоу подтвердили в пресс-службе ТНТ.

Ведущим о закрытии телестройки объявило руководство компании Solaris Promo Production накануне во время совещания. Рейтинги шоу начали падать и в течение полугода так и не удалось найти новых интересных героев, сообщили СМИ, ссылаясь на информированный источник.

"Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь",

– цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы ТНТ.

Однако все не так просто. Вероятно, речь идет не о полном закрытии "Дома-2", а всего лишь о смене формата. Сообщения же о завершении телестройки могут быть частью пиар-кампании. По данным телеграм-канала Mash, Викторию Боню уже позвали на съемки в феврале.

О том, что реалити может перейти на другой канал, писал и Super.ru. Возможно, новыми героями проекта станут молодые звезды "Тик-Тока".

Позже новости о закрытии прокомментировал генеральный директор телестройки Александр Расторгуев:

"Он не закрывается, но он оканчивает свой выход на канале ТНТ. Это правда. 31 числа".

Однако говорить о переходе на другой канал и что-либо о новом формате он отказался, передает телеграм-канал 360tv.

По информации телеграм-канала Baza, причиной стал конфликт ТНТ и продакшн-компании с Администрацией президента и Роскомнадзором. Отношения обострились после смены генерального директора компании "Газпром-медиа Холдинг" – им стал Александр Жаров. В итоге из-за недовольства чиновников скандальным имиджем проекта время "Дома-2" в эфире сначала сокращали, а потом шоу и вовсе решили убрать с канала.

Напомним, что ранее уже закрылись площадки на Сейшелах и "Спаси свою любовь", из-за чего работу потеряли сотни человек.

Проект "Дом-2" выходит на ТНТ с 2004 года. Сегодня – 6066 день знаменитой телестройки.