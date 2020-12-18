"Грязная собака": Разин прошелся по Шнурову за вопрос президенту России

"Грязная собака": Разин прошелся по Шнурову за вопрос президенту России
Сергей Шнуров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер "Ласкового мая" заявил, что всегда испытывал презрение по отношению к лидеру "Ленинграда"

Продюсер звездной группы "Ласковый май" Андрей Разин обрушился с резкой критикой на музыканта Сергея Шнурова из-за вопроса, адресованного в ходе недавней пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину.

Лидер "Ленинграда" ранее обратился к российскому лидеру с вопросом о том, по какой причине хакеры из РФ не смогли помочь действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу одержать победу на прошедших выборах. Также Шнуров поинтересовался у главы государства, каким образом рядовой гражданин может описать жизнь в России, не прибегая к обсценной лексике.

По словам продюсера, музыкант фактически "лезет во все щели", а его профессионализм в журналистике вызывает большие вопросы. Также Разин утверждает, что постоянно судился со Шнуровым, и испытывает к нему презрение как к "грязной собаке", о чем написал на своей странице в "Инстаграм".

"Еще к президенту его кто-то пустил. Ужас какой", – негодует продюсер.

Ранее Разин высмеял Шнурова за низкий уровень дохода, опубликованный журналом Forbes.

Егор МАЛКОВ

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