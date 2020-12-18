Телеведущий явился знакомой после трагедии

С трагической гибели Александра Колтового прошло 40 дней. Знакомая экс-ведущего "ДНК" Елена Перелыгина уверяет: недавно покойный явился ей и передал послание.

Крушение самолета журналиста сильно шокировало его близких. Подруга ведущего Юлия Сиверцова так тяжело переживала потерю, что и вовсе перенесла инфаркт. Однако теперь, по словам Перелыгиной, беспокоиться не из-за чего – у Колтового на том свете все хорошо:

"Он прошел свой недолгий и яркий земной путь достойно, а теперь он в раю".

Психолог поделилась, что Александр ей снился буквально на днях. Умиротворенный и довольный ведущий сидел на залитой солнцем поляне среди цветов и птиц. "Он улыбнулся и сказал, что ему очень хорошо, что он счастлив!" – рассказала Елена, добавив, что затем покойный ушел вдаль по "важным делам".

Психолог заключила: у журналиста была особая миссия в этом мире, которую нам, скорее всего, понять не дано, передает "Собеседник".

Сиверцова и Колтовой были очень близки, поэтому ведущая впала после трагедии в затяжную депрессию. Состояние подруги журналиста стало поводом для слухов о том, что Юлию и Александра связывали не только дружеские отношения.

