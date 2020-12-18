Поклонников удивило состояние могилы Галкина

Поклонников удивило состояние могилы Галкина
Владислав Галкин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артисту отвели место на Троекуровском кладбище

Жизнь Владислава Галкина трагически оборвалась в 2010 году. Актеру было всего 38 лет. Несмотря на годы, прошедшие с кончины артиста, поклонники по-прежнему не забывают его. Как выглядит могила знаменитости сейчас, выяснили СМИ.

Галкина, еще ребенком сыгравшего Гекльберри Финна в "Приключениях Тома Сойера", похоронили на Троекуровском кладбище неподалеку от Марины Голуб и Николая Караченцева. Родные решили увековечить актера, воздвигнув ему аж два монумента. Первый памятник напоминает всем, кто приходит почтить память звезды, как он выглядел во взрослом возрасте. Вторая скульптура посвящена мальчику в образе персонажа Марка Твена.

Недавно в Сети появились свежие фото с Троекуровского, и поклонники сошлись во мнении, что могила выглядит аккуратной и ухоженной. "Все в меру, видно, что с любовью относятся", "Вот это да! Вот это я понимаю, заботятся родственники", – приводит "Экспресс газета" комментарии Интернет-пользователей.

Напомним, что по официальной версии актер из "Дальнобойщиков" умер из-за внезапной остановки сердца. Однако усыновивший его Борис Галкин считает, что смерть была насильственной. Недавно отец раскрыл обстоятельства трагедии.

Карина СИРАЗОВА

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