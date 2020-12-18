Модельер Васильев через ДНК намерен установить родство с неожиданным сыном

Модельер Васильев через ДНК намерен установить родство с неожиданным сыном
Александр Васильев. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звездный модельер выступит с обретенным родственником на гастролях

Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев решил сдать вместе с рэпером Моргенштерном ДНК-тест в одном из выпусков передачи, который выйдет в эфир в конце декабря. Присутствующие на съемках гости удивлялись схожести "родственников". А сам Алишер тоже не исключил, что известный модельер может приходиться ему отцом, рассматривая фотографию "папы" в молодости.

Сам музыкант не помнит своего отца – лишь видел несколько раз в далеком детстве. Мужчина, по его словам, был падок на сторонние связи – у него было несколько детей от разных женщин, с которыми он "тусовался".

Рэпер не скрывает, что открывшееся родство с модельером открывает перед ним перспективы – Васильев довольно богат и пользуется уважением публики. Последний, правда, уточнил, что не может похвастаться таким же количеством денег, как у "сыны".

Присутствующая на телепередаче Лариса Гузеева отметила, что даже если тест покажет отсутствие родства, то после отснятой передачи их будет невозможно разнять, однако модельер теперь просто обязан "замутить" что-то с рэпером.

Александр же считает, что обязан выступить с Моргенштерном на гастролях. Последний ответил согласием, заявив о том, что обоим звездам необходим "хайп", передает "Комсомольская правда".

Впервые схожесть Васильева с 22-летним артистом заметили пользователи Сети, отметившие, что Алишер, вполне вероятно, является внебрачным сыном телеведущего.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Турки расшифровали послание Путина Эрдогану

В Анкаре считают, что действия лидера Республики предсказуемы для Москвы

МИД Болгарии обвинил российского дипломата в шпионаже

В посольстве РФ назвали претензии безосновательными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей