Звездный модельер выступит с обретенным родственником на гастролях

Ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев решил сдать вместе с рэпером Моргенштерном ДНК-тест в одном из выпусков передачи, который выйдет в эфир в конце декабря. Присутствующие на съемках гости удивлялись схожести "родственников". А сам Алишер тоже не исключил, что известный модельер может приходиться ему отцом, рассматривая фотографию "папы" в молодости.

Сам музыкант не помнит своего отца – лишь видел несколько раз в далеком детстве. Мужчина, по его словам, был падок на сторонние связи – у него было несколько детей от разных женщин, с которыми он "тусовался".

Рэпер не скрывает, что открывшееся родство с модельером открывает перед ним перспективы – Васильев довольно богат и пользуется уважением публики. Последний, правда, уточнил, что не может похвастаться таким же количеством денег, как у "сыны".

Присутствующая на телепередаче Лариса Гузеева отметила, что даже если тест покажет отсутствие родства, то после отснятой передачи их будет невозможно разнять, однако модельер теперь просто обязан "замутить" что-то с рэпером.

Александр же считает, что обязан выступить с Моргенштерном на гастролях. Последний ответил согласием, заявив о том, что обоим звездам необходим "хайп", передает "Комсомольская правда".

Впервые схожесть Васильева с 22-летним артистом заметили пользователи Сети, отметившие, что Алишер, вполне вероятно, является внебрачным сыном телеведущего.