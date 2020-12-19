Коллега отреагировала на увольнение Дмитрия Борисова

Коллега отреагировала на увольнение Дмитрия Борисова
Дмитрий Борисов. Кадр: youtube.ru
Ведущая считает, что он не соответствует формату "Пусть говорят"

Дмитрий Борисов пришел в ток-шоу из новостей на место Андрея Малахова, покинувшего состав сотрудников "Первого" в 2017 году. Тогда выбор новой кандидатуры на место телеведущего "Пусть говорят" сильно удивил не только зрителей передачи, но и коллег по ТВ. Телеведущая Яна Чурикова до сих пор считает, что этот выбор руководства телеканала верным не был.

Она вспоминает, что тогда ходили слухи, будто бы место ведущего на "Пусть говорят" достанется Ксении Собчак. Чурикова признается, что сразу "повелась" на это, поскольку посчитала, что скандальная звезда хорошо впишется в формат шоу. 

"Но Андрей Малахов – папа этого жанра на российском телевидении. Это все рождалось на моих глазах. Я видела их тандем с командой, такого у нас не было, и все удивлялись: "Это что вообще?"… Извините, против патриарха не попрешь", – призналась она в эфире Ютуб-шоу "Хочу с...".

После назначения Борисова на должность ведущего "Пусть говорят" прошло три года, однако до сих пор, считает Чурикова, он не вписался в формат передачи. Она отметила, что более органично он смотрелся в "Новостях", тем самым пожалев, что телеведущий уволился из программы. 

По поводу того, почему формат "Пусть говорят", который считается скандальным шоу, до сих пор не закроют Чурикова прокомментировала, что на то есть своя причина. В первую очередь влияют рейтинги. По ее словам, подобные передачи идут не потому, что "телек – помойка", а поскольку ТВ приходится идти на поводу у интересов зрителей. По ее словам, она не раз видела, как на телевидении пытались сделать что-то "поумнее", но привлечь к такому контенту аудиторию не получалось.

К слову, даже "благородному" Дмитрию Борисову не всегда удается быть сдержанным на съемках. Некоторое время назад он не сдержался и выгнал из студии эксперта.

Евгения НАГОРСКАЯ

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