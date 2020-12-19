Певица заявила, что обладает хорошими природными факторами

Алла Пугачева рассказала о том, как ей удается молодо выглядеть в свой 71 год. Тема, касающаяся внешности Примадонны, давно вызывает живой интерес у поклонников артистки.

Новая волна обсуждений была спровоцирована фотографией, которую несколько дней назад опубликовала на своей инстаграм-странице Виктория Воронина. На снимке композитор позирует рядом с Аллой Борисовной. Создается впечатление, будто между артистками нет 39-летней разницы в возрасте.

Устав от бесконечных расспросов относительно внешности, Пугачева решила раскрыть свой секрет. По словам исполнительницы хита "Миллион алых роз", все дело в хорошей наследственности и хирургических вмешательствах, передает News.ru.

"У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья – пластические хирурги", – поделилась Примадонна.

Примечательно, что, несмотря на преклонный возраст, Алла Пугачева продолжает творческую деятельность. По некоторым данным, в скором времени она выпустит новую песню. Однако большую часть времени артистка посвящает воспитанию наследников. Напомним, певица растит двоих детей – двойняшек Лизу и Гарри.

Ранее стало известно о том, что Сергей Пенкин отказался преклоняться перед Пугачевой.