Интерес юмориста к артистке вспыхнул после того, как выяснился размер ее заработка

В эфире юмористической передачи Comedy Club Гарик Харламов сделал предложение Юлии Зиверт. Артиста поразила сумма, которую исполнительница хита "Life" заработала за прошлый год. Юморист решил, что ему подойдет такая завидная невеста.

Как сообщали СМИ, за 2019 год Зиверт получила более трех миллионов долларов. Юморист отреагировал на эту новость, поспешив взять инициативу в свои руки.

"А тебе не нужен молодой человек? Просто каждому по факту рядом нужен человек", – пошутил Харламов, процитировав отрывок из хита артистки.

Певица заявила, что на данный момент ей хорошо и без второй половинки. Юлия живет с мамой, сестрой и собакой.

Говоря о зарабатываемых ею деньгах, Зиверт отметила, что она тратит средства на покупку вещей. Также артистка старается делать все возможное, чтобы ее родные ни в чем не нуждались.

"А как устроиться к вам собакой?" – уточнил соведущий Харламова Павел Воля.

Напомним, недавно Гарик Харламов развелся с женой Кристиной Асмус. У пары осталась дочь Анастасия. Стало известно, что юморист отписал наследнице загородный особняк.