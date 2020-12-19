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Экстрасенс Дарья Миронова заявила, что трагедии с певицей Валентиной Легкоступовой и телеведущим Александром Колтовым имеют одну причину. По словам парапсихолога, все дело – в карме, вызванной неверностью и предательством по отношению к своей второй половинке.
В случае с исполнительницей хита "Ягода-малина" беду навлек ее супруг Юрий Фирсов. Якобы изначально яхтсмен был человеком "с двойным дном".
"Он развелся со своей второй половинкой, предыдущей женой, начал использовать в каких-то корыстных целях Валентину Легкоступову <>, и это также закончилось трагедией", – отметила Миронова.
Что касается Александра Колтового, то в гибели был виноват он сам. Дело в том, что звезда шоу "Звезды сошлись" развелся со своей женой, после чего нашел новую возлюбленную. Он разорвал союз, одобренный Богом, и поэтому скончался вместе со своей избранницей, передает "Пятый канал".
"Если по каким-то причинам разрываются отношения, данные кармически Богом, по судьбе, то все, что происходит потом, часто может привести к трагедии", – объяснила экстрасенс.
Ранее появилась информация, что дочь Лекоступовой, Анетта Бриль, раскрыла обман Фирсова.
Об этом сообщает Минобороны России
Сотрудники ведомства не знают, с чем связано такое решение