Причина обеих трагедий кроется в предательстве со стороны любимого человека

Экстрасенс Дарья Миронова заявила, что трагедии с певицей Валентиной Легкоступовой и телеведущим Александром Колтовым имеют одну причину. По словам парапсихолога, все дело – в карме, вызванной неверностью и предательством по отношению к своей второй половинке.

В случае с исполнительницей хита "Ягода-малина" беду навлек ее супруг Юрий Фирсов. Якобы изначально яхтсмен был человеком "с двойным дном".

"Он развелся со своей второй половинкой, предыдущей женой, начал использовать в каких-то корыстных целях Валентину Легкоступову <>, и это также закончилось трагедией", – отметила Миронова.

Что касается Александра Колтового, то в гибели был виноват он сам. Дело в том, что звезда шоу "Звезды сошлись" развелся со своей женой, после чего нашел новую возлюбленную. Он разорвал союз, одобренный Богом, и поэтому скончался вместе со своей избранницей, передает "Пятый канал".

"Если по каким-то причинам разрываются отношения, данные кармически Богом, по судьбе, то все, что происходит потом, часто может привести к трагедии", – объяснила экстрасенс.

Ранее появилась информация, что дочь Лекоступовой, Анетта Бриль, раскрыла обман Фирсова.