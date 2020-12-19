Ширвинд нашел мистическую причину ухода Жванецкого

Ширвинд нашел мистическую причину ухода Жванецкого
Михаил Жванецкий. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер отметил, что предназначение актера было в том, чтобы дарить людям радость

Александр Ширвиндт стал гостем Ютуб-шоу "Еще не Познер". В разговоре с Николаем Солодовниковым актер высказался о смерти Михаила Жванецкого.

Напомним, Жванецкого не стало 6-го ноября 2020-го года. Сатирик скончался в возрасте 86 лет.

По словам Ширвиндта, Михаил Михайлович неспроста ушел из жизни именно в этом году. Актер отметил, что предназначением телеведущего было слушать смех со сцены и видеть улыбающихся зрителей. Однако пандемия COVID-19 принесла людям много слез и страданий. Поэтому, учитывая несоответствие миссии Жванецкого с событиями 2020-го года, смерть звезды наступила именно в этот период. 

"Это ж надо помереть в карантин – только для того, чтобы не лежать на сцене и не слушать плач", – высказался Александр Анатольевич.

Ранее Ширвиндт рассказал о страшной участи звезды кинокартины "Берегись автомобиля" Андрея Миронова. Он заявил, что у легендарного артиста практически не было шансов выжить и вернуться к нормальной жизнедеятельности. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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