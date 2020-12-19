Сильно отразилось на внешности: врач раскрыл секрет Ротару

Сильно отразилось на внешности: врач раскрыл секрет Ротару
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Специалист рассказал, что так повлияло на лицо артистки

Появление Ротару на съемках в "Новогоднем огоньке" и "Песне года" стало сенсацией – во многом из-за внешнего вида артистки. Поклонники, увидев фотографии звезды в маске вблизи, отметили, что, несмотря на возраст, певице удается поддерживать себя в прекрасной форме. Пластический хирург Александр Вдовин решил раскрыть, в чем секрет молодости Софии Ротару. 

Врач практически уверен, что добиться такого эффекта знаменитости удалось благодаря особой хирургической процедуре. Однако, не смотря на то, что многие подозревают Ротару в массе пластических операций, на деле их не так уж и много. 

"Вероятно, София изначально старалась все делать в меру, чтобы не переусердствовать и не потерять своей уникальности. В отличие от большинства звезд ее времени, Ротару сложно заподозрить в круговой подтяжке лица или чрезмерном увлечении филлерами", – поделился Вдовин с "Собеседником". 

Специалист подчеркнул, что Ротару смогла сохранить хороший овал лица в свои 73 – сделать это без пластической операции практически невозможно. Он утверждает, что, вероятнее всего, певица сделала блефаропластику и козелковую подтяжку. Также он полагает, что артистка регулярно делает "уколы красоты". 

Сама София Ротару заявляла, что ее молодость и красота – дело генов. Однако, как сообщили специалисты, у артистки есть любимая клиника красоты в Германии, где ей регулярно помогают держать лицо в форме. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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