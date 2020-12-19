Поклонники восхитились обаятельным семейством

На своей инстаграм-странице Максим Галкин опубликовал видео с участием дочери Лизы и сына Гарри. Сидящие за столом наследники юмориста принялись обсуждать тему, связанную с вакцинацией.

Гарри предложил сестре сделать прививку. Однако та отказалась, ссылаясь на то, что ничем не больна. Мальчик усомнился в словах Лизы, заявив, что она попросту боится уколов.

Тогда в наступление пошла сама Лиза. Девочка отметила, что и брату не помешало бы вакцинироваться. На что Гарри гордо сообщил: "Я не боюсь, Лиз! Папа три раза мне колол".

Затем двойняшки начали пародировать друг друга. Скорее всего, причиной этой забавной дискуссии послужил семейный разговор за ужином, касающийся вакцинации.

Пользователи Сети в очередной раз восхитились артистизмом наследников Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

"Очаровательные дети", "Ну какие же они сладкие, их невозможно не любить!", "Замечательные ребята", "Чудо-детки", "Такие уже взрослые и такие же классные, смотреть и слушать – одно удовольствие", – отметили подписчики.

Ранее стало известно о том, что Галкина собрались хоронить без почестей.