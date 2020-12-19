"Не пытаюсь вызвать жалость": Тодоренко рассказала о страшном происшествии с сыном

"Не пытаюсь вызвать жалость": Тодоренко рассказала о страшном происшествии с сыном
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мальчика пришлось экстренно повезти в больницу за границей

Телеведущая Регина Тодоренко решила уехать вместе с сыном на отдых на Бали. Однако в первый же день путешествие омрачилось неприятным событием. Об этом рассказала сама звезда на своей странице в соцсетях.

Тодоренко рассказала, что ее сын очень грустит, когда мамы нет дома, а это происходит довольно часто – телеведущая очень много времени проводит на работе. Она признается, иногда помощница пересказывает ей разговоры сына о маме, что доводит Регину до слез. 

В итоге, когда появилось свободное время, звезда решила уехать с сыном на Бали. В самом начале отдыха с мальчиком произошла неприятность, из-за чего его пришлось вести в больницу.

"Уже успели попасть в Индонезийскую больницу, тк Михаил Владиславович решил упасть лицом на бортик бассейна в попытке удрать от мамы. Никого не пытаюсь напугать или вызвать жалость", – написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Телеведущая рассказала, что с ребенком все хорошо. Врач сказал ей понаблюдать за ним и выписал таблетки, отметив, что все пройдет, он же мальчишка. 

Поклонники раскритиковали звезду. Одни выбрали поводом то, что она смогла выбраться за границу в такой период. Другие заявили, что Тодоренко после рождения сына могла бы посидеть дома, а не заниматься работой. 

Ранее звезда выбесила россиян своими советами по поводу того, как путешествовать с ребенком. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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