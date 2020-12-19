Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
После смерти Николая Крючкова в распоряжении его родных осталась квартира в центре Москвы. Там на данный момент проживает вдова актера Лидия Николаевна вместе с дочерью Эльвирой. Выяснилось, что наследница артиста устроила битву за квадратные метры со своей дочерью Екатериной Александровой.
Сообщается, что внучка Николая Афанасьевича решила заселиться в квартиру знаменитого дедушки, чтобы потом претендовать на долю в ней. Это вызвало негодование у матери Екатерины, передает телеканал "РЕН ТВ".
Мать и дочь и раньше находились в напряженных отношениях. Квартирный вопрос лишь усугубил ситуацию. Дело дошло до того, что женщины приняли решение обратиться в полицию. Родственницы написали друг на друга заявления.
По некоторым данным, стоимость жилища составляет более 26-ти миллионов рублей, пишет "Комсомольская Правда".
Напомним, Николай Крючков скончался в 1994 году. Актера похоронили на Новодевичьем кладбище. На счету артиста – участие в таких знаменитых кинокартинах, как "Баллада о солдате", "Битва за Москву", "Сталинград", "Цыганское счастье", "Мой друг дядя Ваня" и других.
Об этом сообщает Минобороны России
Глава Госдепа отдал приказ американским сотрудникам в РФ