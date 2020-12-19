Долгое время между ними была прочная связь

Филипп Киркоров высказался об увольнении самой известной домработницы страны Людмилы Дородновой. Ходили слухи, что артист попросту выгнал помощницу, не объяснив ей истинной причины своего решения. Однако певец заявил – ситуация обстоит иначе.

По словам Киркорова, ему пришлось попрощаться с Дородновой по двум причинам. Первая – это возраст женщины. Отмечается, что Людмиле уже почти 80 лет. Вторая – ее состояние здоровья. В последнее время домработница страдала от гипертонии.

"Я ее не увольнял. Просто она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются", – отметил артист.

Он сообщил, что за выслугу лет помощница Люся – как он ласково называл Дороднову, получила приличную сумму денег, передает издание "Дни.ру".

"Отблагодарил сполна! На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь", – заверил король российской эстрады.

По некоторым данным, Людмила Дороднова вернулась в свою квартиру в Марьино. Что касается Филиппа Бедросовича, то он пока не планирует нанимать новую помощницу. Артист признался, что он очень избирателен, поэтому не будет впускать в дом кого попало.

Ранее стало известно о том, что Бузова показала пьяного Киркорова с бокалом в руке.