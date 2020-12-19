Борисов заболел COVID-19: съемки отложили на неопределенный срок

Мужчина находился на съемочной площадке, не зная о своем диагнозе

Звезда фильма "Союз спасения" Юрий Борисов подхватил коронавирус. Положительный тест на COVID-19 28-летний актер получил несколько дней назад.

Отмечается, что незадолго до подтверждения диагноза Борисов снимался в фильме Гоголь. На данный момент весь актерский состав вынужден проверяться на наличие вируса, передает Телеграм-канал Mash.

Съемки кинокартины пришлось отложить на неопределенный срок. Изначально фильм планировали выпустить в 2021 году.

Юрий Борисов сыграл в таких сериалах, как "Ольга", "Закон каменных джунглей", "Молодая гвардия", а также фильмах "Союз спасения", "Т-34", "Вторжение", "Калашников" и других. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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