Продюсер находится в ужасном состоянии

Бари Алибасов решил покончить с собой. Об этом продюсер заявил во время телефонного разговора со своим адвокатом Сергеем Жориным.

Правозащитник рассказал "Пятому каналу", что заявление клиента повергло его в шок. Он отметил, что Алибасов сейчас пребывает в крайне подавленном состоянии, но что именно навело его подопечного на такую мысль не знает.

"Я постарался развеселить Алибасова, как-то отшутиться, сказать, что пусть немножко подождет <…> и вообще, пока не вернет мне долг, чтобы даже не задумывался об этом!", – рассказал Жорин.

Однако после разговора юрист подумал, что зря решил шутить на этот счет. Он вспомнил, как некоторое время назад в аналогичном состоянии ему позвонила супруга Александра Пороховщикова – тогда адвокат не воспринял слова женщины всерьез, а спустя несколько часов ее не стало.

Жорин обратился к родным продюсера, чтобы те проверили, все ли хорошо с Алибасовым, поскольку не имеет возможности лично удостовериться в здравии продюсера. Он отметил, что для его клиента этот год был непростым, поэтому неудивительно, что он пребывает в подавленном состоянии.

Некоторое время назад Бари Алибасова госпитализировали. У продюсера заподозрили передозировку виагрой, после чего предложили отрезать главный мужской орган.