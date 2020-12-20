"Будущая прекрасная мама": фото Цымбалюк-Романовской взбудоражило народ

"Будущая прекрасная мама": фото Цымбалюк-Романовской взбудоражило народ
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Пианистку засыпали вопросами

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в своем Инстаграм свежий снимок и произвела фурор. В комментариях поклонники атаковали звезду, засыпав ее вопросами.

Киевская пианистка показала ребенка – на фото она позирует с девочкой, стоя возле пианино. Обе одеты в одинаковые ярко-оранжевые спортивные костюмы.

"С моей младшей, очаровательной коллегой. Учиться играть на рояле с детства – всегда непросто. Но иначе эту профессию приобрести невозможно. Потому настоящее искусство - понятие эксклюзивное и не многим доступное", – написала Цымбалюк-Романовская под фото.

Несмотря на исчерпывающий комментарий, нашлись те, кто решил, что это ребенок Виталины.

"Словно дочка", "Это ваша дочка?",

– написали пользователи.

Другие не верят, что у пианистки нет детей – один из комментариев она назвала бестактным.

"Неужели у вас нет своих детей?" – удивилась одна из дам.

"А у Вас? Прежде чем сметь задавать бестактный вопрос, интересуйтесь, информации больше чем достаточно",

– осадила пользовательницу Виталина.

Впрочем, позитивных высказываний было больше. Поклонники не сомневаются, что Цымбалюк-Романовская отлично справится с ролью матери.

"Виталина Вы будущая прекрасная Мама",

– отозвался один из комментаторов.

Ранее бывшая жена Армена Джигарханяна весьма нелицеприятно высказалась о Цымбалюк-Романовской . Татьяна Власова назвала пианистку "вредным насекомым". 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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