Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в своем Инстаграм свежий снимок и произвела фурор. В комментариях поклонники атаковали звезду, засыпав ее вопросами.
Киевская пианистка показала ребенка – на фото она позирует с девочкой, стоя возле пианино. Обе одеты в одинаковые ярко-оранжевые спортивные костюмы.
"С моей младшей, очаровательной коллегой. Учиться играть на рояле с детства – всегда непросто. Но иначе эту профессию приобрести невозможно. Потому настоящее искусство - понятие эксклюзивное и не многим доступное", – написала Цымбалюк-Романовская под фото.
Несмотря на исчерпывающий комментарий, нашлись те, кто решил, что это ребенок Виталины.
"Словно дочка", "Это ваша дочка?",
– написали пользователи.
Другие не верят, что у пианистки нет детей – один из комментариев она назвала бестактным.
"Неужели у вас нет своих детей?" – удивилась одна из дам.
"А у Вас? Прежде чем сметь задавать бестактный вопрос, интересуйтесь, информации больше чем достаточно",
– осадила пользовательницу Виталина.
Впрочем, позитивных высказываний было больше. Поклонники не сомневаются, что Цымбалюк-Романовская отлично справится с ролью матери.
"Виталина Вы будущая прекрасная Мама",
– отозвался один из комментаторов.
Ранее бывшая жена Армена Джигарханяна весьма нелицеприятно высказалась о Цымбалюк-Романовской . Татьяна Власова назвала пианистку "вредным насекомым".
Об этом сообщает Минобороны России
Глава Госдепа отдал приказ американским сотрудникам в РФ