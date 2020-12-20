Галкин сделал Загитовой предложение прямо в эфире

Разговор супруга Примадонны и известной фигуристки принял неожиданный оборот

Выпуск передачи "Сегодня вечером" от 19 декабря был посвящен популярному шоу "Ледниковый период". Гостьей программы стала фигуристка Алина Загитова, которая в этом сезоне впервые выступила в роли ведущей.

В беседе с Максимом Галкиным спортсменка, которую не раз критиковали за манеру ведения шоу, призналась, что жутко нервничала во время первых выпусков. Однако волнение удалось побороть. При поддержке участников "Ледникового периода" Алина почувствовала себя увереннее.

"...я боялась либо обидеть, либо что-то не так сказать, и я очень рада, что все эти люди меня поддержали",

– рассказала Загитова.

Галкин отметил, что Алина и впрямь освоилась в роли телеведущей и предложил ей попробовать себя и в других шоу. Например, появиться в "Модном приговоре" или "Пусть говорят".

Напомним, с критикой на Загитову ранее обрушилась Ирина Роднина. Олимпийская чемпионка заявила, что не хочет смотреть "Ледниковый период" из-за фигуристки в роли ведущей. Она назвала Алину "Муму фигурного катания". Высказывалась Роднина и о самом шоу – она считает его самодеятельностью.