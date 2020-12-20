Басков проболтался о разводе Королевой

Басков проболтался о разводе Королевой
Николай Басков. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Народный артист сразу же поплатился за свой острый язык

Звездный исполнитель Николай Басков случайно проговорился о положении своей знаменитой коллеги Наташи Королевой, вокруг которой не утихают слухи после ее семейного скандала с супругом Тарзаном.

Не так давно исполнительница решила устроить посиделки с давними друзьями – Николаем Басковым и Александром Реввой. Компания вышла в свет на одном из светских мероприятий, где Басков решил записать происходящее на видео. Однако одна из произнесенных им реплик смутила пользователей Сети.

"У нас здесь новогодняя компашка: разведенка и Сашка", – радостно заявил певец.

После сказанного Королева стукнула друга по руке за столь громогласное заявление, однако, судя по видео, исполнительница осталась спокойной.

После того, как Сергея Глушко уличили в супружеской измене Наташе Королевой, звезда "Желтых тюльпанов" смогла простить мужа. Сейчас жизнь пары проходит как в прежние времена. Сама Наталья решила отвлечься от проблем, отправившись не так давно в Танзанию знакомиться с местным населением. А позднее певица сообщила, что в семье все образовалось, передает радио "Комсомольская правда".

Не так давно Басков рассорился с Киркоровым из-за блогера Давида Манукяна, ставшего причиной разлада между давними друзьями.

Егор МАЛКОВ

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