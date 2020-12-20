Звездная певица давно следит за популярным проектом

Известный юморист Максим Галкин рассказал о главных фаворитах среди звезд "Ледникового периода" своей супруги, певицы Аллы Пугачевой. Примадонна является давней поклонницей передачи, полюбившейся миллионам телезрителей.

По словам шоумена, исполнительница старается не пропускать ни одного выпуска телешоу. Алла уже давно определилась с выбором звезд, которые, по ее мнению, одержат уверенную победу в проекте – королева отечественной эстрады уже давно следит за участниками телешоу, внимательно изучая каждое выступление.

По словам юмориста, Алла считает в последнем сезону фаворитами пару Ольги Кузьминой и Александра Энберта. Молодая актриса, считает Примадонна, показала себя на льду настоящим профессионалом, хотя ее основным профилем является работа в кино.

Кстати, мнение звезды полностью совпадает с оценками судейского состава и телезрителей – пара смогла выиграть восемь из 12 этапов телепроекта.

Сам Галкин признался в эфире программы "Сегодня вечером", что не всегда успевает посмотреть телешоу "Ледниковый период".

Во время последнего выпуска "Ледникового периода" Максим неожиданно предложил ведущей проекта Алине Загитовой воспользоваться своим опытом в ведении шоу для других передач.