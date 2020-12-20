"Сдох наконец": Соловьев высказался о закрытии "Дома-2"

"Сдох наконец": Соловьев высказался о закрытии "Дома-2"
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/www.globallookpress.com
Журналист пришел в восторг после новости о закрытии скандального проекта

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал закрытие телепроекта "Дом-2", связав окончание трансляции передачи на телеканале "ТНТ" с решением властей. По мнению журналиста, теперь выделенные государством средства будут расходоваться на действительно важные вещи, а не на "вереницу идиотов".

Ведущий напомнил, что сам телеканал ТНТ входит в "Газпром-медиа". Теперь же госкорпорация направит все средства на завершение постройки газопровода, считает Соловьев. А "Эхо Москвы", также входящее в медиа-группу, стало заниматься сбором денежных средств во время трансляций в Сети, что говорит о следующем: руководство холдинга пересмотрело свои приоритеты.

"Это будет большое человеческое счастье", – выразил уверенность журналист.

Соловьев также прошелся по экс-ведущим проекта Ксении Собчак и Ольге Бузовой, у которых теперь "сгорела хата".

"Сдох наконец "Дом-2",- заключил телеведущий в эфире "Соловьев Live"

Один из участников телешоу же уточнил, что сама программа не закрывается, а приостанавливает свою работу на телеканале ТНТ. Правда, у проекта изменится формат и он станет выходить на другой площадке. Действующих участников отправят в неоплачиваемый отпуск, передает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, последний выпуск "Дома-2" на телеканале ТНТ состоится 30 декабря.

Егор МАЛКОВ

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