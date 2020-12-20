Артистка осталась в полном одиночестве

Независимость, о которой Ирина Мирошниченко так мечтала и которой в итоге добилась, сыграла с ней злую шутку. Теперь 78-летней актрисе не с кем даже словом перемолвиться.



Детей Мирошниченко не родила, а ее последний супруг ушел из жизни 13 лет назад. Родственникам же до народной артистки РСФСР, по ее словам, нет никакого дела.

"А ведь как хорошо зависеть от человека, который рядом с тобой, и на которого ты можешь опереться",

– с горечью говорит актриса. Свое стремление к независимости она теперь считает ошибкой.

Невзирая на активную светскую жизнь и работу в театре, где она служит уже более полувека, это не избавляет ее от душевной пустоты, призналась она в разговоре с "Комсомольской правдой". При этом она отметила, что все, что сейчас с ней происходит – это расплата за грехи ее молодости.

Ранее "Утро.ру" писало, как фильм "Вам и не снилось", который Мирошниченко называет одним из любимых, отразился на судьбах актеров.