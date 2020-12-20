Калашникова на людях упала в обморок из-за бывшей Шаляпина

Калашникова на людях упала в обморок из-за бывшей Шаляпина
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
У актрисы случилась паническая атака

Две экс-любовницы Прохора Шаляпина продолжают выяснять отношения. Если ранее пожилая подруга певца Алла Пеняева обозвала Анну Калашникову ведьмой и заявила, что так хочет ее извести, то теперь последняя тоже выступила с обвинениями.

Скандал разразился из-за клипа Калашниковой, поучаствовать в котором она пригласила пенсионерку Пеняеву. Ранее та нажаловалась на Анну журналистам, теперь же выяснилось, что она ругалась с моделью и актрисой по телефону. Калашникова из-за всех этих дрязг пережила паническую атаку и даже упала в обморок на людях.

Неприятность случилась на вечеринке-презентации злополучного клипа. Как рассказала Калашникова в беседе с "Комсомолкой", ей потребовалась помощь врачей. Благо на мероприятии дежурила бригада медиков.

"Довела Пеняева меня... Я сняла эту женщину в своём клипе, а она оказалась неблагодарной.." – откровенничает звезда.

При этом Анна недоумевает, почему впала в немилость. Роман с Шаляпиным давным-давно в прошлом, у красотки другой мужчина, а значит, ревновать незачем.

"Честно говоря, я уже начинаю опасаться женщин Прохора", - призналась Калашникова.

Напомним, возмущение Пеняевой вызвала задумка, по которой в клипе ее должны были положить в гроб.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Российский военный погиб в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Минобороны России

Помпео назвал Россию "врагом" и принял новые меры

Глава Госдепа отдал приказ американским сотрудникам в РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей