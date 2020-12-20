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Две
экс-любовницы Прохора Шаляпина продолжают выяснять отношения. Если ранее
пожилая подруга певца Алла Пеняева обозвала Анну Калашникову ведьмой и заявила,
что так хочет ее извести, то теперь последняя тоже выступила с обвинениями.
Скандал разразился из-за клипа Калашниковой, поучаствовать в котором она пригласила пенсионерку Пеняеву. Ранее та нажаловалась на Анну журналистам, теперь же выяснилось, что она ругалась с моделью и актрисой по телефону. Калашникова из-за всех этих дрязг пережила паническую атаку и даже упала в обморок на людях.
Неприятность случилась на вечеринке-презентации злополучного клипа. Как рассказала Калашникова в беседе с "Комсомолкой", ей потребовалась помощь врачей. Благо на мероприятии дежурила бригада медиков.
"Довела Пеняева меня... Я сняла эту женщину в своём клипе, а она оказалась неблагодарной.." – откровенничает звезда.
При этом Анна недоумевает, почему впала в немилость. Роман с Шаляпиным давным-давно в прошлом, у красотки другой мужчина, а значит, ревновать незачем.
"Честно говоря, я уже начинаю опасаться женщин Прохора", - призналась Калашникова.
Напомним, возмущение Пеняевой вызвала задумка, по которой в клипе ее должны были положить в гроб.
Об этом сообщает Минобороны России
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