Татьяна Брухунова решилась на смелую фотосессию

Снимки молодой жены юмориста Евгения Петросяна и мамы его маленького наследника произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Татьяна Брухунова снялась в стильном черном платье с довольно глубоким декольте, продемонстрировав свои формы. Собственно, ничего из ряда вон выходящего в ее наряде вроде и не было, однако привыкшие к скромному стилю супруги Петросяна поклонники были ошарашены. В комментариях развернулось оживленное обсуждение. Татьяну засыпали комплиментами, отметив, до чего она хорошенькая в этом образе.

"Чудо как хорошо, чертовка и ангел одновременно!!" "Очень задорно" "Ну вааащееее!!!! класс!!! Милашка!" "Ох уж, эти ямочки", – пишут удивленные комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Часть пользователей отметила, что даже легкий макияж кардинально преображает Брухунову.