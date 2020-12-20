Молодая жена Петросяна показала формы и произвела фурор

Молодая жена Петросяна показала формы и произвела фурор
Евгений Петросян. Фото: Павел Кашаев/www.globallookpress.com
Татьяна Брухунова решилась на смелую фотосессию

Снимки молодой жены юмориста Евгения Петросяна и мамы его маленького наследника произвели эффект разорвавшейся бомбы.

Татьяна Брухунова снялась в стильном черном платье с довольно глубоким декольте, продемонстрировав свои формы. Собственно, ничего из ряда вон выходящего в ее наряде вроде и не было, однако привыкшие к скромному стилю супруги Петросяна поклонники были ошарашены. В комментариях развернулось оживленное обсуждение. Татьяну засыпали комплиментами, отметив, до чего она хорошенькая в этом образе.

"Чудо как хорошо, чертовка и ангел одновременно!!" "Очень задорно" "Ну вааащееее!!!! класс!!! Милашка!"  "Ох уж, эти ямочки", – пишут удивленные комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Часть пользователей отметила, что даже легкий макияж кардинально преображает Брухунову.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Российский военный погиб в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Минобороны России

Помпео назвал Россию "врагом" и принял новые меры

Глава Госдепа отдал приказ американским сотрудникам в РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей