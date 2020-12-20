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Снимки молодой жены юмориста Евгения Петросяна и мамы его маленького наследника произвели эффект разорвавшейся бомбы.
Татьяна Брухунова снялась в стильном черном платье с довольно глубоким декольте, продемонстрировав свои формы. Собственно, ничего из ряда вон выходящего в ее наряде вроде и не было, однако привыкшие к скромному стилю супруги Петросяна поклонники были ошарашены. В комментариях развернулось оживленное обсуждение. Татьяну засыпали комплиментами, отметив, до чего она хорошенькая в этом образе.
"Чудо как хорошо, чертовка и ангел одновременно!!" "Очень задорно" "Ну вааащееее!!!! класс!!! Милашка!" "Ох уж, эти ямочки", – пишут удивленные комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).
Часть пользователей отметила, что даже легкий макияж кардинально преображает Брухунову.
Ранее Ксения Собчак обидно высказалась о молодой жене Петросяна. Она съязвила по поводу чувства юмора Брухуновой.
Об этом сообщает Минобороны России
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