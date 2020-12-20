Близкий круг артистки надеется на ее скорейшее выздоровление

Актриса Ольга Прокофьева поделилась новостями о самочувствии своей звездной коллеги Анастасии Заворотнюк, на полтора года пропавшей с радаров отечественного шоу-бизнеса. По словам артистки, ее знаменитая коллега идет на поправку.

Напомним, Прокофьева снималась с Заворотнюк в известном сериале "Моя прекрасная няня", во время работы над которым и сдружилась с артисткой. Ольга стала одной из немногих, кто смог войти в близкий круг Анастасии.

Сама актриса рассказала, что, узнав о болезни подруги, не стала приставать с докучливыми словами, потому что Заворотнюк с семьей дала ясно понять, что желает справиться со своими проблемами сама. По этой причине артистка закрылась от остальных и перестала выходить в публичное поле. А сама Прокофьева решила не проявлять любопытство, передавали ли Настя приветы через общих друзей.

Ольга добавила, что все близкие переживают за состояние Насти. Последней действительно невероятно повезло с семьей, которая искренне о ней заботится.

"Верю, что все у них сейчас идет на поправку", – заявила Прокофьева в эфире передачи "Лучше правду" с Суреном Каграмановым.

Ранее средства массовой информации облетели слухи о том, что Заворотнюк в скором времени появится на передаче у телеведущего Андрея Малахова.