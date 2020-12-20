Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
Актриса Ольга Прокофьева поделилась новостями о самочувствии своей звездной коллеги Анастасии Заворотнюк, на полтора года пропавшей с радаров отечественного шоу-бизнеса. По словам артистки, ее знаменитая коллега идет на поправку.
Напомним, Прокофьева снималась с Заворотнюк в известном сериале "Моя прекрасная няня", во время работы над которым и сдружилась с артисткой. Ольга стала одной из немногих, кто смог войти в близкий круг Анастасии.
Сама актриса рассказала, что, узнав о болезни подруги, не стала приставать с докучливыми словами, потому что Заворотнюк с семьей дала ясно понять, что желает справиться со своими проблемами сама. По этой причине артистка закрылась от остальных и перестала выходить в публичное поле. А сама Прокофьева решила не проявлять любопытство, передавали ли Настя приветы через общих друзей.
Ольга добавила, что все близкие переживают за состояние Насти. Последней действительно невероятно повезло с семьей, которая искренне о ней заботится.
"Верю, что все у них сейчас идет на поправку", – заявила Прокофьева в эфире передачи "Лучше правду" с Суреном Каграмановым.
Ранее средства массовой информации облетели слухи о том, что Заворотнюк в скором времени появится на передаче у телеведущего Андрея Малахова.
Об этом сообщает Минобороны России
Глава Госдепа отдал приказ американским сотрудникам в РФ