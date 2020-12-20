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Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова доказала злопыхателям, что ее роман с фигуристом Ильей Авербухом – вовсе не пиар ход. Влюбленные поженились.
Видео радостного события появилось на странице Лизы в Инстаграм. На кадрах видно, как молодые расписываются и обмениваются кольцами. Арзамасова при этом не выдержала и прослезилась. Поклонники от этой новости пришли в восторг. Множество поздравлений счастливой невесте и теперь уже жене появилось на ее странице. Теплые слова адресовали паре коллеги Лизы и фанаты.
"Поздравляю!! Вы такие красивые!" "Да ладно?!?!" – пишут комментаторы.
Нашлись и те, кто не понял этого поступка.
"Ему 50, ей и 30-ти нет. Ну что за..." – высказался один из критиков.
Об этом сообщает Минобороны России
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