Со слезами на глазах: Арзамасова вышла замуж за Авербуха - видео

Со слезами на глазах: Арзамасова вышла замуж за Авербуха - видео
Лиза Арзамасова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Счастливая невеста не сдержала эмоций

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова доказала злопыхателям, что ее роман с фигуристом Ильей Авербухом – вовсе не пиар ход. Влюбленные поженились.

Видео радостного события появилось на странице Лизы в Инстаграм. На кадрах видно, как молодые расписываются и обмениваются кольцами. Арзамасова при этом не выдержала и прослезилась. Поклонники от этой новости пришли в восторг. Множество поздравлений счастливой невесте и теперь уже жене появилось на ее странице. Теплые слова адресовали паре коллеги Лизы и фанаты.

"Поздравляю!! Вы такие красивые!"  "Да ладно?!?!" – пишут комментаторы.

Нашлись и те, кто не понял этого поступка. 

"Ему 50, ей и 30-ти нет. Ну что за..." – высказался один из критиков.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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