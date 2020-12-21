Соседи рассказали о второй беременности жены Петросяна

Соседи рассказали о второй беременности жены Петросяна
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сообщается, что об этом рассказала мать Брухуновой

В скором времени Евгений Петросян может снова стать отцом. Появилась информация, что его супруга, Татьяна Брухунова, беременна во второй раз.

В эфире шоу "Звезды сошлись" соседка звездной пары заявила, что Брухунова находится в интересном положении. Якобы об этом обмолвилась мать Татьяны, которая недавно приехала в Москву, чтобы помогать дочери и зятю в воспитании ребенка.

Напомним, в марте 2020-го года на свет появился сын Петросяна. Мальчика назвали Ваганом – в честь отца звезды Кривого зеркала. И лишь осенью, в свой юбилей, артист признался, что у него родился наследник. Новость ошарашила не только поклонников телезвезды, но и его коллег по шоу-бизнесу.

Помимо Вагана, у юмориста есть еще дочь Викторина. Ее Евгению Вагановичу подарила первая жена. По некоторым данным, сейчас женщина живет в Нью-Йорке и не желает общаться со знаменитым отцом.

Примечательно, что о пополнении в семействе Петросяна говорил и его друг – Георгий Терихов. Писатель заявил, что для 75-летнего артиста нет ничего невозможного. 

Ранее Татьяна Брухунова произвела фурор, показав свои формы. Женщина приняла участие в новой фотосессии. 

 

Анастасия ГОРЮНОВА

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