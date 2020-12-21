В МИД иронично укололи Собчак после шутки в адрес Захаровой

В МИД иронично укололи Собчак после шутки в адрес Захаровой
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Скандальная телеведущая поиздевалась над госдеятелем

Накануне в личном телеграм-канале Ксения Собчак посмеялась над официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Ответ от ведомства не заставил себя долго ждать.

Блогер приделала к телу Захаровой голову памятника "Аленке", который установили в Нововоронеже. Примечательно, что местные жители попросили избавиться от скульптуры, так как ее жуткий вид пугал окружающих.

Забавную фотографию Собчак подписала фразой: "МИД уполномочен заявить".

Спустя некоторое время в официальном телеграм-канале ведомства появилась публикация, посвященная бывшей звезде "Дома-2".

"Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово!" – говорится в сообщении.

Также представители ведомства заявили, что хотят вручить Собчак шапку с символикой МИДа. Подарок согласились передать при одном условии – если блогер сама приедет за ним.

Текст сопроводили снимком, на котором запечатлены шапка с надписью "МИД России", а также два мешка для обуви, на одном из которых красуется фраза "Берегите голову".

Ранее появилась информация, что Ксения Собчак высмеяла жену Петросяна Татьяну Брухунову. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость
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Что Маша с Уралмаша, что Ксюха - обе жертвы Сталинского режима.
М
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было бы правильней миду вообще не замечать *шютки* лошади
официальная контора страны и обмениваться,т.е пиарить шлюшку за счет государства не верно в принципе,не уровень мида
пусть пушков пиарится или жириновский
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