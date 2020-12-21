Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
Накануне в личном телеграм-канале Ксения Собчак посмеялась над официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Ответ от ведомства не заставил себя долго ждать.
Блогер приделала к телу Захаровой голову памятника "Аленке", который установили в Нововоронеже. Примечательно, что местные жители попросили избавиться от скульптуры, так как ее жуткий вид пугал окружающих.
Забавную фотографию Собчак подписала фразой: "МИД уполномочен заявить".
Спустя некоторое время в официальном телеграм-канале ведомства появилась публикация, посвященная бывшей звезде "Дома-2".
"Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово!" – говорится в сообщении.
Также представители ведомства заявили, что хотят вручить Собчак шапку с символикой МИДа. Подарок согласились передать при одном условии – если блогер сама приедет за ним.
Текст сопроводили снимком, на котором запечатлены шапка с надписью "МИД России", а также два мешка для обуви, на одном из которых красуется фраза "Берегите голову".
Ранее появилась информация, что Ксения Собчак высмеяла жену Петросяна Татьяну Брухунову.
Пандемия ускорила инфляционные процессы в стране
Глава Госдепа отдал приказ американским сотрудникам в РФ