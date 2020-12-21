Молодой муж уговаривает 53-летнюю Стриж стать мамой

Молодой муж уговаривает 53-летнюю Стриж стать мамой
Ксения Стриж. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избранник телеведущей уже несколько лет мечтает о ребенке

Вот уже несколько лет Ксения Стриж замужем за Андреем Сусиковым – мужчина на 16 лет моложе супруги. Детей у телеведущей по-прежнему нет, а вот избранник признался, что мечтает о наследнике.

Актриса призналась, что не задумывалась о беременности, да и в принципе никогда не хотела ребенка из-за детской травмы. Мать с пяти лет рассказывала звезде о собственных мучениях, а когда артистка впервые вышла замуж, даже уговаривала ее не рожать.

Молодой муж Стриж заявил, что с 32 лет думает о пополнении в семье – именно тогда у его друзей стали появляться дети. Свекровь ведущей, которая старше ее всего на шесть лет, тоже мечтает о внуках. Однако Сусиков нашел выход из ситуации:

"Мы думаем о суррогатном материнстве".

Сама 53-летняя телеведущая в студии программы "Звезды сошлись" добавила, что вполне расположена к детям в подростковом возрасте.

Несколько лет назад ходили слухи о том, что Стриж с мужем усыновили 15-летнего мальчика, однако они оказались ложными. Как потом объяснила сама звезда, она просто поддерживала подростка и даже помогла ему поступить в цирковое училище, передает StarHit.

Карина СИРАЗОВА

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