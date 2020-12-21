Музыкант и его супруга живут в комфортных условиях

Никита Пресняков и его жена Алена Краснова стали гостями шоу "Звезды Сошлись". В эфире передачи супруги провели экскурсию по своей четырехкомнатной квартире, расположенной в центре Москвы.

Сообщается, что шикарные апартаменты внуку и его избраннице несколько лет назад подарила Алла Пугачева. Сразу же после свадьбы, состоявшейся в 2017 году, молодожены въехали в элитное жилье.

Ремонт Никите и Алене делать не пришлось, так как квартира уже была полностью обставлена мебелью. Преснякову и Красновой лишь оставалось внести пару штрихов – украсить пространство по своему вкусу.

В квартире имеется просторная кухня, выполненная в темных тонах. Правда, Алена не так много времени проводит за плитой. В основном девушка занята работой – она придумывает модели будущих модных нарядов.

Что касается Никиты, то он периодически с головой уходит в творчество. Музыканту помогает шикарный рояль, стоящий в гостиной.

На данный момент супруги не задумываются о пополнении в семействе. Пока что всю любовь они отдают друг другу, а также своему питомцу – шпицу по кличке Жуня.