Проклятые роли: съемки в кино обернулись для актеров чередой смертей

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Кадр из фильма &#34;Ночной Дозор&#34;
Кадр из фильма &#34;Мастер и Маргарита&#34; (2005) Кадр из фильма &#34;Мастер и Маргарита&#34; (2005) Кадр из фильма &#34;Вечный зов&#34; (1973-1983)
Мистические события произошли со звездами популярных российских фильмов

В актерской среде существует немало суеверий: иногда звезды наотрез отказываются играть определенных персонажей или даже участвовать в постановках, окутанных множеством легенд. Чередой несчастий оборачивались и съемки некоторых российских кинокартин. О судьбе артистов, сыгравших в "проклятых" фильмах, – в материале "Утро.ру".

Одна из самых известных работ Андрея Тарковского "Сталкер" связана со множеством трагических событий. Пленку с первой версией фильма не удалось проявить: ходили слухи, что ее испортили специально. А спустя несколько лет после премьеры монтажер Людмила Фейгинова сгорела вместе с черновой пленкой в собственной квартире.

Сам Андрей Тарковский и сыгравший Писателя Анатолий Солоницын скончались от болезни легких. Некоторые связывают это с местом съемок – они проходили возле гидроэлектростанции на реке Пилитэ, рядом с химическим заводом.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Премьера "Ночного дозора" Тимура Бекмамбетова тоже для многих знаменитостей обернулась трагедией. Супруга Константина Хабенского и Жанна Фриске скончались после борьбы с онкологией. Умерла от рака и Римма Маркова. Вскоре после выхода картины не стало также Юрия Айзеншпица и Николая Олялина.

Кадр из фильма "Ночной Дозор"

Роман "Мастер и Маргарита" всегда считался мистическим, поэтому Владимиру Бортко, который решился его экранизировать, пришлось освящать съемочную площадку после пророчества о неудаче от внезапно появившегося незнакомца. Странности стали возникать еще до премьеры – так, Олег Басилашвили внезапно потерял голос из-за кровоизлияния в связках.

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" (2005)

Кроме того, только за девять лет с начала работы над фильмом скончались аж 18 человек. Александр Абдулов, Илья Олейников, Валерий Золотухин, Владислав Галкин и многие другие ушли из жизни спустя несколько лет после премьеры.

Кадр из фильма "Мастер и Маргарита" (2005)

И хотя сюжет фильма "Вечный зов", в отличие от других кинокартин, с мистикой никак не связан, драму по роману Анатолия Иванова тоже относят к "проклятым". Звезд семейной саги годами преследовали болезни. Судьба Тамары Дегтяревой, сыгравшей одну из главных ролей, оказалась не менее трагической, чем ее героини. Актриса перенесла операцию по ампутации ноги, а два года назад умерла от остановки сердца. В 45 лет ушел из жизни и Вадим Спиридонов. А вот Ада Роговцева едва не погибла прямо на съемках, пишет "Комсомольская правда".

Кадр из фильма "Вечный зов" (1973-1983)

Фоторепортаж
Загадочные смерти и болезни: актеров "Ночного дозора" преследует проклятие
Константин Хабенский. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com Жанна Фриске. Фото: Igor Rodin/Russian Look/www.globallookpress.com
Жанна Фриске. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com Жанна Фриске. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Жанна Фриске. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Когда россиянам могут заблокировать счета: ответ Банка России

В ЦБ назвали условия

Как власти увеличат выплаты работающим пенсионерам: СМИ назвали варианты

Озвучены три возможных сценария

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей