Мистические события произошли со звездами популярных российских фильмов

В актерской среде существует немало суеверий: иногда звезды наотрез отказываются играть определенных персонажей или даже участвовать в постановках, окутанных множеством легенд. Чередой несчастий оборачивались и съемки некоторых российских кинокартин. О судьбе артистов, сыгравших в "проклятых" фильмах, – в материале "Утро.ру".

Одна из самых известных работ Андрея Тарковского "Сталкер" связана со множеством трагических событий. Пленку с первой версией фильма не удалось проявить: ходили слухи, что ее испортили специально. А спустя несколько лет после премьеры монтажер Людмила Фейгинова сгорела вместе с черновой пленкой в собственной квартире.

Сам Андрей Тарковский и сыгравший Писателя Анатолий Солоницын скончались от болезни легких. Некоторые связывают это с местом съемок – они проходили возле гидроэлектростанции на реке Пилитэ, рядом с химическим заводом.

Премьера "Ночного дозора" Тимура Бекмамбетова тоже для многих знаменитостей обернулась трагедией. Супруга Константина Хабенского и Жанна Фриске скончались после борьбы с онкологией. Умерла от рака и Римма Маркова. Вскоре после выхода картины не стало также Юрия Айзеншпица и Николая Олялина.

Роман "Мастер и Маргарита" всегда считался мистическим, поэтому Владимиру Бортко, который решился его экранизировать, пришлось освящать съемочную площадку после пророчества о неудаче от внезапно появившегося незнакомца. Странности стали возникать еще до премьеры – так, Олег Басилашвили внезапно потерял голос из-за кровоизлияния в связках.

Кроме того, только за девять лет с начала работы над фильмом скончались аж 18 человек. Александр Абдулов, Илья Олейников, Валерий Золотухин, Владислав Галкин и многие другие ушли из жизни спустя несколько лет после премьеры.

И хотя сюжет фильма "Вечный зов", в отличие от других кинокартин, с мистикой никак не связан, драму по роману Анатолия Иванова тоже относят к "проклятым". Звезд семейной саги годами преследовали болезни. Судьба Тамары Дегтяревой, сыгравшей одну из главных ролей, оказалась не менее трагической, чем ее героини. Актриса перенесла операцию по ампутации ноги, а два года назад умерла от остановки сердца. В 45 лет ушел из жизни и Вадим Спиридонов. А вот Ада Роговцева едва не погибла прямо на съемках, пишет "Комсомольская правда".