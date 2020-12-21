Тяжелые времена: звезда "Моей прекрасной няни" озвучила размер своей пенсии

Тяжелые времена: звезда "Моей прекрасной няни" озвучила размер своей пенсии
Ольга Прокофьева. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка с достоинством заявила, что "не имеет права роптать"

Российская актриса Ольга Прокофьева, запомнившаяся телезрителям по ситкому "Моя прекрасная няня", заявила о низкой зарплате. Из-за пандемии знаменитость лишена работы, и теперь ей приходится жить на "бюджетное жалование".

Ольга призналась, что спасается благодаря окладу в театре, который ей выделяет администрация. А еще есть две пенсии – государственная в 20 тыс. рублей и "московская". Тем не менее, считает звезда, у деятелей отечественной культуры нет морального права "роптать".

Прокофьева сообщила, что теперь ей не приходится рассчитывать на помощь со стороны. Гонорар для артистов стал большой редкостью – особенно для тех, кто имеет проблемы с ипотекой. Иногда, правда, можно заработать на нечастых рекламных проектах.

"Времена сложные, но я жаловаться на всю Россию не собираюсь", – с достоинством заявила Ольга в эфире шоу "Лучше правду с Суреном Каграмановым" на "ЮТуб".

Ранее о низком размере пенсии заявил известный российский иллюзионист Амаик Акопян, посетовавший на то, что перестал быть интересен телезрителям.

Егор МАЛКОВ

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