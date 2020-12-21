Актрисы не стало на 88-м году жизни

В минувшие выходные в Великобритании произошла трагедия. Скончалась артистка Розалинд Найт. Об этом сообщила семья знаменитости журналистам.

Причина смерти не указывается, передает BBC.

Как напоминает РИА ФАН, Найт снялась во многих популярных лентах и сериалах, например, "Чисто английских убийствах", "Короне", "Пауро" и "Шерлоке".