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В минувшие выходные в Великобритании произошла трагедия. Скончалась артистка Розалинд Найт. Об этом сообщила семья знаменитости журналистам.
Причина смерти не указывается, передает BBC.
Как напоминает РИА ФАН, Найт снялась во многих популярных лентах и сериалах, например, "Чисто английских убийствах", "Короне", "Пауро" и "Шерлоке".
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