Умерла звезда "Шерлока"

Актрисы не стало на 88-м году жизни

В минувшие выходные в Великобритании произошла трагедия. Скончалась артистка Розалинд Найт. Об этом сообщила семья знаменитости журналистам.

Причина смерти не указывается, передает BBC. 

Как напоминает РИА ФАН, Найт снялась во многих популярных лентах и сериалах, например,  "Чисто английских убийствах", "Короне", "Пауро" и "Шерлоке". 

Полина ИВАНОВА

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