Оскорбленный наследник не имеет претензий на имущество покойного мэтра

Внебрачный сын покойного актера Валентина Гафта Вадим Никитин отказался претендовать на имущество своего знаменитого отца. Более того, мужчину возмутили заявления, сделанные вдовой умершего Ольгой Остроумовой.

Сама Остроумова ранее заявляла, что Никитин претендует на наследство, несмотря на то, что Гафт при жизни оказывал сыну хорошую финансовую поддержку. По словам Ольги, действия Вадима вызывают недоумение: 40-летний сын по непонятным причинам решил повидать отца в зрелом возрасте, о чем писал "Стархит".

Однако Елена, мать Никитина, отвергла обвинения вдовы, заявив, что тот не имеет никаких претензий на наследство покойного отца. Более того, слова Остроумовой весьма задели мужчину, который теперь рассматривает вариант инициации судебного процесса за клевету.

Сама Никитина призналась в эфире телепередачи "Ты не поверишь", что любила Гафта на протяжении всей жизни, а сын стал настоящей копией мэтра. Однако оспаривать волю покойного Никитины не собираются, несмотря на то, что Остроумова, по ее словам, распространяла весьма недостоверную информацию. Внебрачного отпрыска Валентина расстроили слова Ольги, из-за чего он решил написать отцу открытое письмо, однако не стал его отправлять.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Церемония прощания с артистом состоялась в "Современнике". Актера похоронили на Троекуровском кладбище.