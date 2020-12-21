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Сегодня свой рождения празднует Анфиса Чехова. Телезвезде исполнилось 43 года. Радостная артистка снялась без одежды и поделилась праздничным фото в "Инстаграм".
Ведущая позировала в ванной, широко улыбаясь. В ней Чехова сидела, полностью прикрытая пеной, из которой она даже соорудила себе забавный "головной убор". В подписи к публикации звезда рассказала, как относится к своему возрасту.
По словам артистки, она ничуть не жалеет об утраченной юности и не волнуется из-за появления морщин. Ведущая поделилась, что благодарна своему опыту, ведь с возрастом она стала больше принимать себя и осознавать свою ценность.
"Как же мне нравится взрослеть! – написала Чехова. – В погоне за молодостью мы упускаем самое главное, наслаждение нашей Зрелостью!"
В комментариях подписчики поздравили знаменитость, засыпав ее комплиментами: "Как всегда прекрасна, умна и необыкновенно красива!", "С Днем Рождения, Анфиса!! Всех всех Благ Вам!", "Вы классная!"
Недавно Чехова вернулась из путешествия на Мальдивские острова и похвасталась своим ровным загаром на фото в купальнике.
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