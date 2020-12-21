Пресс-служба отреагировала на слухи о шоу

В последнее время в Сети активно обсуждали слухи о том, что программу Елены Малышевой "Жить Здорово" могут закрыть. В СМИ даже писали о том, что телеведущая лишится работы в ближайший месяц.

В пресс-службе Первого канала заявили РИА "Новости", что об этом речи не идет. О завершении съемок передачи там не думали, а все подобные новости – это вброс.

Ранее бывший коллега Малышевой откровенно поведал о ее непростом характере.