Первый канал решил судьбу программы Малышевой

Пресс-служба отреагировала на слухи о шоу

В последнее время в Сети активно обсуждали слухи о том, что программу Елены Малышевой "Жить Здорово" могут закрыть. В СМИ даже писали о том, что телеведущая лишится работы в ближайший месяц. 

В пресс-службе Первого канала заявили РИА "Новости", что об этом речи не идет. О завершении съемок передачи там не думали, а все подобные новости – это вброс. 

Ранее бывший коллега Малышевой откровенно поведал о ее непростом характере. 

Полина ИВАНОВА

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