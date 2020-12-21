Пенкин сделал неожиданное признание о связи со звездами "Миража"

Пенкин сделал неожиданное признание о связи со звездами "Миража"
Сергей Пенкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-солистки группы не могли поделить артиста

Сергея Пенкина с экс-солистками группы "Мираж" связывали не только дружеские отношения. Выяснилось, что музыканты оказались в любовном треугольнике. В этом признался сам певец после того, как всплыли архивные кадры с квартирников.

Артист сперва не хотел выдавать подробности частных вечеринок, которые он устраивал, однако в распоряжении журналистов оказались фото, на которых его застали в объятиях Натальи Гулькиной и Маргариты Суханкиной. Тогда Пенкину пришлось объясниться:

"У нас была шведская семья".

Певец рассказал в программе "Секрет на миллион", что в то время он испытывал чувства к Суханкиной, однако Гулькина то и дело вмешивалась в отношения звезд. Так артист и оказался связан интимными отношениями сразу с двумя участницами "Миража".

Также в телестудии исполнитель высказался о своих отношениях с Аллой Пугачевой. Пенкин пояснил, почему не поддерживает связь с Примадонной.

А вот Гулькина и Суханкина не общаются уже десять лет. Причиной конфликта стал скандальный уход из группы одной из участниц.

Карина СИРАЗОВА

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