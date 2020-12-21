Рубашка была в крови: Догилева раскрыла правду о заболевании Миронова

Рубашка была в крови: Догилева раскрыла правду о заболевании Миронова
Татьяна Догилева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артисты вместе снимались в кинокартине "Блондинка за углом"

Татьяна Догилева рассказала о том, что у Андрея Миронова были серьезные проблемы со здоровьем. Помимо аневризмы, о которой многие знали, у легендарного артиста имелся еще один недуг – гнойно-некротическое заболевание под названием фурункулез.

Догилева узнала о болезни Миронова на съемочной площадке. Артисты снимались в фильме "Блондинка за углом" режиссера Владимира Бортко.

"Когда у человека рубашки в крови, при тесном общении, которое возникает на киноплощадке, скрыть это совершенно невозможно. Но Миронов никогда не жаловался на боль", – отметила Татьяна.

По словам актрисы, звезда кинокартины "Берегись автомобиля" сильно расстраивался из-за того, что его проблема мешает любимой работе. Ведь Андрей Александрович всегда ставил творческую деятельность на первое место, передает издание "7 дней".

К счастью, обострения фурункулеза у Миронова случались не так часто. Догилева вспомнила, что за все время совместной работы болезнь дала о себе знать несколько раз за съемки.

Ранее Михаил Ширвиндт высказался о страшной участи Миронова. Актер заявил: если бы Андрей Александрович выжил, то он стал бы недееспособным. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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