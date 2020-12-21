Тренер остался не в восторге от выходки актрисы

Ирина Пегова вместе со своим партнером Алексеем Тихоновым дошла до полуфинала шоу "Ледниковый период". Актриса и фигурист исполнили трогательный номер, рассказывающий историю онкобольной девушки. Видео появилось на инстаграм-странице Ирины.

Для того, чтобы соответствовать роли, Ирина надела парик, имитирующий лысину. Голову Пегова прикрыла шапкой. Однако в конце номера актриса сорвала головной убор, шокировав зрителей и судей отсутствием волос. Тренер Илья Авербух остался недоволен выходкой артистки.

"Ириша, надень шапку – некрасиво. Этот финал все уничтожил просто. Вот эта лысая голова – ужасно просто", – высказался фигурист.

Он заявил, что поначалу выступление Пеговой и Тихонова отличалось проникновенностью и особой красотой. Но после того, как Ирина обнажила лысину – все пошло под откос. По словам тренера, пара стала больше похожа на клоунов.

Поклонники актрисы встали на ее защиту. Пользователи Сети отметили, что выступление получилось потрясающим.

"Номер был шикарный, чувственный, проникновенный...до мурашек", "Прочувствовала весь номер с самой первой секунды и до последней!", "Смотрела номер – мурашки по коже, слезы наворачивались, спасибо большое", - прокомментировали подписчики.

Ранее Ирина Пегова раскрыла имена победителей проекта "Ледниковый период", но позже удалила сообщение.