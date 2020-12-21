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Борис Грачевский подцепил коронавирус. Об этом 71-летний создатель и художественный руководитель "Ералаша" рассказал сам.
К счастью, болезнь протекает легко. Режиссер и сценарист находится на домашнем карантине.
И, как видно по его словам, страдает от такой изоляции. "С проклятым ковидом сижу", – цитирует высказывание РЕН ТВ.
Чувствует себя кинодеятель неплохо. Именно так он ответил на вопрос о самочувствии корреспондента РИА "Новости".
Борис Грачевский не только режиссер, сценарист и худрук "Ералаша". Он снял фильмы "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония". Кроме того, создал проект "Социальная реклама" и несколько документальных картин.
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