Еще одного известного кинодеятеля не обошла стороной опасная инфекция

Борис Грачевский подцепил коронавирус. Об этом 71-летний создатель и художественный руководитель "Ералаша" рассказал сам.

К счастью, болезнь протекает легко. Режиссер и сценарист находится на домашнем карантине.

И, как видно по его словам, страдает от такой изоляции. "С проклятым ковидом сижу", – цитирует высказывание РЕН ТВ.

Чувствует себя кинодеятель неплохо. Именно так он ответил на вопрос о самочувствии корреспондента РИА "Новости".

Борис Грачевский не только режиссер, сценарист и худрук "Ералаша". Он снял фильмы "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония". Кроме того, создал проект "Социальная реклама" и несколько документальных картин.