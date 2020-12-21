Создатель "Ералаша" заразился коронавирусом

Еще одного известного кинодеятеля не обошла стороной опасная инфекция

Борис Грачевский подцепил коронавирус. Об этом 71-летний создатель и художественный руководитель "Ералаша" рассказал сам. 

К счастью, болезнь протекает легко. Режиссер и сценарист находится на домашнем карантине.

И, как видно по его словам, страдает от такой изоляции. "С проклятым ковидом сижу", – цитирует высказывание РЕН ТВ.

Чувствует себя кинодеятель неплохо. Именно так он ответил на вопрос о самочувствии корреспондента РИА "Новости".

Борис Грачевский не только режиссер, сценарист и худрук "Ералаша". Он снял фильмы "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония". Кроме того, создал проект "Социальная реклама" и несколько документальных картин. 

Фоторепортаж
Не щадит никого: кто из российских знаменитостей умер от коронавируса
Максим Моргунов. Кадр youtube.com Роман Виктюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анатолий Трушкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Дмитрий Стужук. Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Санкции и другие меры: Байден готовит первый удар по России

Демократ думает, как наказать Москву за кибератаку, но Вашингтон пока не знает, кто стоял за взломом

В России нашли новое решение проблемы с подорожанием продуктов

Россиянам предложили помочь с товарами первой необходимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей