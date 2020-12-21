Яхтсмен заявил, что преследует благие цели

Недавно стало известно о том, что Юрий Фирсов собрался бороться за наследство покойной супруги Валентины Легкоступовой. Также яхтсмен выразил желание получить права на исполнение ее песен. Данная новость вызвала негативную реакцию у общественности. Однако вдовец поспешил расставить все точки над i.

По словам Фирсова, он намерен забрать то, что по праву принадлежит ему.

"СК забрал мои деньги и закинул их в наследственную массу. Я верну свои деньги", – объяснился Юрий.

Также он рассказал о своих планах на наследство Легкоступовой. Яхтсмен отметил, что оставшиеся деньги он планирует вернуть сыну покойной артистки, 19-летнему Матвею, передает "Комсомольская Правда".

"Иначе Анэтта его по миру пустит", – заявил Фирсов.

Судя по словам вдовца, между детьми исполнительницы хита "Ягода-малина" установились напряженные отношения. Однако что на самом деле происходит в семье певицы после ее ухода – остается только гадать.

Ранее экстрасенс Дарья Миронова сообщила, что именно Фирсов свел Легкоступову в могилу. Разорвав отношения с прошлой женой, мужчина таким образом активизировал карму, что и стало причиной трагедии.