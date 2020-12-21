Миро пожелала Авербуху и Арзамасовой скорейшего развода

Миро пожелала Авербуху и Арзамасовой скорейшего развода
Лиза Арзамасова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса явно имеет проблемы с самооценкой, считает блогер

Свадьба звезды "Папиных дочек" Елизаветы Арзамасовой с фигуристом Ильей Авербухом стала следствием низкой самооценки молодой звезды, которая выбрала себе в спутники жизни мужчину в два раза старше. Такое заявление сделала скандальный блогер Лена Миро.

Как считает Лена, для российских женщин характерно "держаться за штаны" из-за боязни вечного одиночества. Арзамасова же, уверена блогер, не стала исключением.

В итоге же из-за сложившейся экономической ситуации в России, а также ставших нормой нездоровых отношений, на союз с молодой девушкой может рассчитывать "любой сморчок", которому вовсе необязательно сохранять конкурентоспособные качества.

"Да что там Авербух! Тупой офисный хмырь имеет возможность выбирать между девками куда красивее и интереснее унылой Лизы Арзамасовой", – уверена журналистка.

Лена сообщила, что любви молодоженам желать не собирается. Напротив, она будет рада, если Лиза в скором времени разведется с Авербухом, "оттяпает деньжат" и "полюбит себя", о чем написала в своем блоге.

Сам фигурист прокомментировал слухи о предстоящей свадьбе незадолго до торжества, решив утихомирить сплетников. Бывший спортсмен заявил, что пара не планирует никаких "тайных свадеб".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Grumbler
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"скандальный блогер Лена Миро" - обычный биомусор и может тяфкать сколько угодно.
Гость
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Папика нашла
Гость
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А вот ей не все равно, кто за кого выходит замуж, кто старше, кто младше? Завидно?
Гость***
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Не поняла гневных речей Ленки???
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