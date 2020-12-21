Актриса явно имеет проблемы с самооценкой, считает блогер

Свадьба звезды "Папиных дочек" Елизаветы Арзамасовой с фигуристом Ильей Авербухом стала следствием низкой самооценки молодой звезды, которая выбрала себе в спутники жизни мужчину в два раза старше. Такое заявление сделала скандальный блогер Лена Миро.

Как считает Лена, для российских женщин характерно "держаться за штаны" из-за боязни вечного одиночества. Арзамасова же, уверена блогер, не стала исключением.

В итоге же из-за сложившейся экономической ситуации в России, а также ставших нормой нездоровых отношений, на союз с молодой девушкой может рассчитывать "любой сморчок", которому вовсе необязательно сохранять конкурентоспособные качества.

"Да что там Авербух! Тупой офисный хмырь имеет возможность выбирать между девками куда красивее и интереснее унылой Лизы Арзамасовой", – уверена журналистка.

Лена сообщила, что любви молодоженам желать не собирается. Напротив, она будет рада, если Лиза в скором времени разведется с Авербухом, "оттяпает деньжат" и "полюбит себя", о чем написала в своем блоге.

Сам фигурист прокомментировал слухи о предстоящей свадьбе незадолго до торжества, решив утихомирить сплетников. Бывший спортсмен заявил, что пара не планирует никаких "тайных свадеб".