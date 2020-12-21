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Сергей Маковецкий стал новым героем передачи "Судьба человека". В эфире программы он рассказал о том, что его отец бросил мать, когда та была беременна им.
По словам Маковецкого, все случилось в запланированный день свадьбы. Родители отправились в ЗАГС, когда мужчина резко передумал жениться. Отец артиста приказал Анне Григорьевне ждать его около дворца бракосочетания.
"Мама сидела, ждала, а он пошел и забрал заявление", - вспомнил Сергей Васильевич.
После такого предательства со стороны любимого человека был риск того, что женщина откажется рожать. Но, к счастью, она не посмела прерывать беременность.
Спустя некоторое время, когда Маковецкий учился в театральном училище имени Щукина, у него возникла мысль разыскать отца. Но все планы нарушила болезнь актера. А когда он выздоровел, то необходимо было возвращаться на учебу.
Позже Сергей Васильевич выяснил, что отец сам не горел желанием увидеть наследника. Когда сына не было дома, мужчина навещал мать. А как только он появлялся – не переступал порог.
Ранее стало известно о том, что Маковецкий заразился коронавирусом.
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