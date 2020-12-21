Маковецкий раскрыл шокирующую правду об отце

Маковецкий раскрыл шокирующую правду об отце
Сергей Маковецкий. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Несмотря на ужасный поступок родителя, актер нашел в себе силы простить его

Сергей Маковецкий стал новым героем передачи "Судьба человека". В эфире программы он рассказал о том, что его отец бросил мать, когда та была беременна им.

По словам Маковецкого, все случилось в запланированный день свадьбы. Родители отправились в ЗАГС, когда мужчина резко передумал жениться. Отец артиста приказал Анне Григорьевне ждать его около дворца бракосочетания.

"Мама сидела, ждала, а он пошел и забрал заявление", - вспомнил Сергей Васильевич.

После такого предательства со стороны любимого человека был риск того, что женщина откажется рожать. Но, к счастью, она не посмела прерывать беременность.

Спустя некоторое время, когда Маковецкий учился в театральном училище имени Щукина, у него возникла мысль разыскать отца. Но все планы нарушила болезнь актера. А когда он выздоровел, то необходимо было возвращаться на учебу.

Позже Сергей Васильевич выяснил, что отец сам не горел желанием увидеть наследника. Когда сына не было дома, мужчина навещал мать. А как только он появлялся – не переступал порог. 

Ранее стало известно о том, что Маковецкий заразился коронавирусом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

"Неумно": Пушков посмеялся над попыткой коллеги из США оскорбить Россию

Американцы уже начали повторяться в своих русофобских высказываниях

В России нашли новое решение проблемы с подорожанием продуктов

Россиянам предложили помочь с товарами первой необходимости

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей