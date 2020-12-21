Озвучена дата развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной

Брак будет расторгнут через несколько дней

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально перестанут быть супругами 24 декабря. Дату развода сообщил пиар-директор продюсера "На-На" Вадим Горжанкин.

Он подчеркнул, что Алибасов о желании остановить расторжение брака ничего не говорит, значит, все в силе. Представитель продюсера также добавил в беседе с РИА ФАН, что разбирательств об имуществе не будет.

На развод подала Федосеева-Шукшина после двух лет брака. Дочь актрисы заявила, что супруги даже никогда не жили вместе.

Карина СИРАЗОВА

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