Обманутое семейство не может участвовать в разборках с наследством

Скандал вокруг богатств культового советского актера Алексея Баталова не утихает. Злодеев схватили – завладевшие наследством мошенники Наталья Дрожжина и Михаил Цивин готовы добровольно вернуть украденное, однако в сложную ситуацию вмешался новый фактор. Вдова артиста Гиганта Леонтенко и его дочь Мария подхватили коронавирус и не могут участвовать в некоторых следственных мероприятиях.



Впрочем, по словам юриста Юлии Антоновой, очное присутствие родных покойного советского артиста не требуется. Мошенники согласились возместить все украденное. Вернуть наследство Баталова можно через нотариуса, без участия его родственников.

В интервью изданию "Телепрограмма", Антонова также отметила, что обе женщины уже простили парочку махинаторов, однако из-за публичности злодеяния забрать заявление не представляется возможным. Таким образом, мошенников будут судить по всей строгости закона.

К слову, ранее Леонтенко объяснила, почему все-таки отказалась от услуг адвоката Павла Астахова.