Как выглядит и чем занимается единственный сын Попова и Скабеевой

Как выглядит и чем занимается единственный сын Попова и Скабеевой
Евгений Попов. Фото: instagram.com/popovrtr
Первые годы воспитанием мальчика занималась бабушка

Евгений Попов и Ольга Скабеева являются, пожалуй, одними из самых востребованных телеведущих. Об этом свидетельствует тот факт, что в эфире одного из главных каналов страны журналисты появляются два раза в день. 

О профессиональном успехе ведущих "60 минут" известно многим, однако личную жизнь Скабеева и Попов стараются держать подальше от любопытных глаз. Сейчас пара воспитывает сына Захара, который появился на свет спустя год после их свадьбы. 

Оба родителя увлечены построением своей карьеры, и рождение сына не очень сильно отразилось на их работе. Так, первое время воспитанием сына занималась мама Скабеевой. 

Да и сама телеведущая в декрете засиживаться не планировала: к работе она приступила спустя совсем недолгий срок. 

А Попов и вовсе увидел своего ребенка лишь спустя несколько недель после его рождения, потому что на тот момент работал корреспондентом на Украине, освещая события, происходившие на Майдане. 

Сейчас мальчик уже вырос, в следующем году он пойдет в первый класс. С бабушкой он стал видеться реже, потому что родители смогли скорректировать свой график. И пока Скабеева и Попов на съемочной площадке, Захар находится в садике или на занятиях. 

Пока неясно, кем будет мальчик, но телеведущие уделяют большое внимание всестороннему развитию сына. Однако поклонники отмечают, что с каждым годом Захар становится все больше похожим на своего отца. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Малой ещё не знает что у его ждёт <цензура>...
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