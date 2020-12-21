Первые годы воспитанием мальчика занималась бабушка

Евгений Попов и Ольга Скабеева являются, пожалуй, одними из самых востребованных телеведущих. Об этом свидетельствует тот факт, что в эфире одного из главных каналов страны журналисты появляются два раза в день.

О профессиональном успехе ведущих "60 минут" известно многим, однако личную жизнь Скабеева и Попов стараются держать подальше от любопытных глаз. Сейчас пара воспитывает сына Захара, который появился на свет спустя год после их свадьбы.

Оба родителя увлечены построением своей карьеры, и рождение сына не очень сильно отразилось на их работе. Так, первое время воспитанием сына занималась мама Скабеевой.

Да и сама телеведущая в декрете засиживаться не планировала: к работе она приступила спустя совсем недолгий срок.

А Попов и вовсе увидел своего ребенка лишь спустя несколько недель после его рождения, потому что на тот момент работал корреспондентом на Украине, освещая события, происходившие на Майдане.

Сейчас мальчик уже вырос, в следующем году он пойдет в первый класс. С бабушкой он стал видеться реже, потому что родители смогли скорректировать свой график. И пока Скабеева и Попов на съемочной площадке, Захар находится в садике или на занятиях.

Пока неясно, кем будет мальчик, но телеведущие уделяют большое внимание всестороннему развитию сына. Однако поклонники отмечают, что с каждым годом Захар становится все больше похожим на своего отца.