Мучительные боли: Тарасова снимается на "Ледниковом периоде" в инвалидной коляске

Мучительные боли: Тарасова снимается на "Ледниковом периоде" в инвалидной коляске
Татьяна Тарасова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
73-летней знаменитости приходится несладко

Состояние здоровья заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой вызвало беспокойство поклонников. Оказалось, что звезда уже не может обходиться без кресла-каталки. Журналистам удалось заснять Тарасову на этом приспособлении во время съемок популярного шоу "Ледниковый период".

Также пресса выяснила причины, заставившие знаменитость сесть в кресло. Все дело в том, что у Тарасовой серьезные проблемы со спиной. Мучительные боли вынуждают звезду максимально ограничивать движение. Для того чтобы с достоинством судить популярный конкурс, Татьяне Анатольевне приходится пользоваться каталкой.

При этом, несмотря на все перипетии и сложности, Тарасова участвует в каждом выпуске шоу и радует зрителя профессиональной оценкой достижений конкурсантов. Видеоролик с Тарасовой на инвалидном кресле опубликовало издание "Super.ru".

Ранее фигуристка Оксана Грищук рассказала, что во время работы с ней и ее партнером Евгением Платовым Тарасова вела себя крайне невоспитанно и не выполняла своих обязанностей.

Ольга ФЕДОРОВА

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