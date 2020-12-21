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Звезда театра и кино Алексей Фалилеев получил серьезные
травмы. Несчастье произошло во время репетиции очередной роли в театре БДТ им.
Товстоногова. По нелепой случайности артист потерял равновесие и упал. Из-за
ушиба головы актера госпитализировали.
Позже знаменитости поставили диагноз сотрясение мозга, а также травма затылочной части головы. Сейчас артист находится в одной из больниц Санкт-Петербурга.
Зрителю Алексей Фалилеев больше всего запомнился своими ролями в популярных телесериалах "Бандитский Петербург" и "Тайны следствия". В БДТ 60-летний актер служит с 1987 года. Знаменитость участвует в знаковых постановках, таких как "Венецианский купец" и "Фунт мяса". Всего на счету Фалилеева около 30 ролей в театре, отмечает телеканал РЕН ТВ.
К слову, падение знаменитостей иногда приводит к весьма серьезным последствиям. Так, певица Таисия Повалий до сих пор мучается болями из-за несчастья, произошедшего в прошлом году. Тогда артистка неудачно упала с лестницы и сломала себе ногу.
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