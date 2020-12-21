Трагедия случилась прямо на сцене театра

Звезда театра и кино Алексей Фалилеев получил серьезные травмы. Несчастье произошло во время репетиции очередной роли в театре БДТ им. Товстоногова. По нелепой случайности артист потерял равновесие и упал. Из-за ушиба головы актера госпитализировали.



Позже знаменитости поставили диагноз сотрясение мозга, а также травма затылочной части головы. Сейчас артист находится в одной из больниц Санкт-Петербурга.

Зрителю Алексей Фалилеев больше всего запомнился своими ролями в популярных телесериалах "Бандитский Петербург" и "Тайны следствия". В БДТ 60-летний актер служит с 1987 года. Знаменитость участвует в знаковых постановках, таких как "Венецианский купец" и "Фунт мяса". Всего на счету Фалилеева около 30 ролей в театре, отмечает телеканал РЕН ТВ.

К слову, падение знаменитостей иногда приводит к весьма серьезным последствиям. Так, певица Таисия Повалий до сих пор мучается болями из-за несчастья, произошедшего в прошлом году. Тогда артистка неудачно упала с лестницы и сломала себе ногу.