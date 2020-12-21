Поклонники не сразу поняли, что перед ними тот самый "Казанова"

Валерий Леонтьев всегда появляется на публике при полном параде. Поклонники артиста не раз отмечали, что в свои 71 певец выглядит замечательно. И даже те, кто критиковал "Казанову" за любовь к пластическим операциям, не могли этого отрицать. Однако последнее фото исполнителя стало причиной бурных обсуждений в Сети.

Даже самые преданные фанаты не узнали Леонтьева. Возможно, им было не совсем привычно видеть артиста в обычной одежде, а не в эпатажном концертном костюме. На снимке певец запечатлен в серой футболке, темной куртке, похожего цвета кепке и очках.

В комментариях поклонники поделились на два лагеря: одни высмеивали внешний вид Леонтьева, отмечая, что он очень сдал, другие же всеми силами пытались защитить любимого артиста от нападок. Некоторые и вовсе не узнали исполнителя "Дельтаплана", посчитав, что перед ними Ирина Хакамада.

"Долго на не могла понять Хакамада или Леонтьев", "Да...не только у меня был тяжёлый год", "Вначале смотрю – бомж какой-то. Что он делает в Гельвеции? А позже в Инстаграм у Юниса вижу – Леонтьев", "Неудачное фото, какой то жалкий старичок", "Страшный такой", "Это просто неприлично обсуждать возраст и внешний вид, с ним связанный",

– поделились своим мнением пользователи "Инстаграма".

К слову, ранее Валерий Леонтьев вновь оказался в центре внимания. Его номер для новогоднего шоу оказался под угрозой срыва, потому что на сцену к артисту забрался нетрезвый мужчина.